L Carnitine Zararları Ve Faydaları Neler? L-Karnitin Zayıflatır Mı?

L Carnitine, yağ asitlerini kandan mitokondriye taşır ve hücrelerde enerji üretir. Böylece yağ asitleri enerji olarak kullanılabilir. Yağları mümkün olduğunca verimli ve etkili bir şekilde yakıt olarak kullanmak istiyorsanız L Carnitine ihtiyacınız vardır. Ayrıca L Carnitine, yorgunluğun birincil nedenlerinden biri olan laktik asit birikimini yavaşlatarak dayanıklılığın artırılmasına da yardımcı olur.

L Carnitine'in, egzersiz sırasında metabolik atık birikimini azalttığı da yapılan araştırmalar ile gözlenmiştir. Bu, egzersiz sırasında vücudun dayanıklılık kazanmasına ve egzersiz sonrası iyileşmenin artırılmasına yardımcı olur.

L Carnitine Zayıflatır mı?

L Carnitine, esasen gıdalarda bulunan doğal bir maddedir. Bunun yanı sıra temel bir besin maddesi olarak kabul etmek doğru değildir. Çünkü vücut bunu lizin ya da metiyonin amino asitleri aracılığı ile yapabilir. L Carnitine, bir yağ kaynağı olarak kullanılmak üzere yağ asitlerini mitokondriye taşıyan besindir. Konu hakkında yapılan araştırmalar ise egzersiz sırasında hızla emildiğini göstermektedir. Sporcular üzerinde yayınlanan bir dizi çalışma, L Carnitine takviyesinin egzersiz performansını desteklediğini göstermiştir.

L Carnitine hakkında en çok merak konusu ise zayıflamaya yardımcı olup olmadığıdır. L Carnitine, vücuttaki yağın hızlı bir biçimde yakılmasını sağlıyor. Bu da zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Fakat L Carnitine'i tek başına almak aşırı kilolu ya da obezite rahatsızlığına sahip kişilerde vücut ağırlığını düşürdüğünü söylemek mümkün değildir.

L Carnitine Faydalı mı?

Sporcular, vücut içinde üretebildiklerinden daha fazla karnitine ihtiyaç duyarlar. L Carnitine duyulan ihtiyaç yoğun egzersiz dönemlerinde daha çok ortaya çıkar. Çünkü egzersiz sonrası laktik asit birikimini azaltmaya yardımcı olur. Böylece performans maksimize edilir. Ayrıca egzersiz sırasında kas glikojen seviyelerini koruyabilir. Bunun dışında L Carnitine'nin farklı yararları olduğunu da söylemek mümkün.

- Düzenli bir biçimde alındığında yüksek kan şekeri dengelenir.

- Depresif bozuklukları azaltmaya yardımcı olur.

- Uzun vadede kaslarda güçlenme ve kas kütlesinde artış meydana gelir.

- Emzirme sırasında kadınlarda ortaya çıkan keratin eksikliğini dengeler.

L Carnitine Zararlı mı?

L Carnitine her ne kadar bir besin takviyesi olsa da doğru dozu kullanabilmek için mutlaka bir uzman denetimi ile tüketilmelidir. Doğru doz belirlendiği taktirde herhangi bir problem meydana gelmese de zaman zaman yeni kullanan kişiler de bazı yan etkiler olduğu gözlenmiştir. Özellikle bulantı, kusma ve aşırı yorgunluk gibi şikayetler ortaya çıktığında mutlaka bir hekim kontrolünden geçmek gerektiğini unutmamanız gerekir.

Bunun dışında diyaliz hastalarının da tedavi sonrasında L Carnitine kullanmaları tavsiye edilmiyor. Ayrıca ürünüm hamileler üzerinde de nasıl bir etkisi olduğu hakkında yapılan herhangi bir araştırma yoktur. Bu durumda hamilelerin de L Carnitine kullanımı konusunda hassasiyet göstermeleri gerekir.

L Carnitine Nasıl Kullanılır?

Egzersiz yaparken vücudunuzda binlerce biyokimyasal reaksiyon gerçekleşir. Bunlardan biri de depolanmış yağları yağ asitlerine çeviren enzimlerdir. Bunlar daha sonra egzersiz boyunca yakıt olarak kullanılır. Çalışmalar, L Carnitine'nin, bu yağ metabolizması sürecinde önemli bir rol oynayan bir bileşik olduğunu gösterir.

Bu yağ asitlerinin düşük ya da orta yoğunlukta egzersiz sırasında kullanılan ana enerji kaynakları olduğu düşünülmektedir. Peki, bunlar nasıl kullanılmalıdır.

- Karnitin depolarını arttırmak için birkaç hafta boyunca günlük olarak alınması gerekir.

- Doz ayarının vücudun ihtiyacına göre uzman tarafından belirlenmesi gerekir.

- Antrenman öncesi alınacaksa en az 30 dakika önceden alınmasına dikkat etmekte yarar var.

- Tercih edilecek olan çeşide göre günlük dozlar 500 mg ile 2000 mg arasında değişiklik gösterir.

Düzenli bir biçimde tüketildiğinde birkaç hafta içerisinde vücuttaki değişiklik rahatlıkla gözlenebilir bir hale gelecektir.