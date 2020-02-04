L Carnitine Yağ Yakıcı Olarak Nasıl Kullanılır? L Karnitin Kullanım Şekli

Yağ yakıcı özelliği olan L Carnitine, amino asit benzeri bir bileşen özelliğine sahiptir. L Carnitine, vücuttaki metiyonin denilen amino asitler aracılığı ile sentezlenir. Vücut geliştirme çalışmaları yapanlar ya da form tutmak isteyenler tarafından sıklıkla tercih edilir. Alınan destek ürünlerinin içerisinde L Carnitine var ise yağ kaybı kolaylaşır. Ayrıca kasların gelişmesinde de büyük başarınız büyük ölçüde başarı sağlanır.

L Carnitine Spor Yapmadan Kullanılır mı?

L Carnitine, genellikle vücutta hücresel enerjinin üretilmesine katkı sağlar. Bu durumda aslında vücutta hızlı bir biçimde enerji üreten kaslarda keratin bulunması oldukça doğal bir durumdur. Çünkü L Carnitine, yağ asitlerinin hücrelere taşınarak orada enerji üretilmesine yardımcı olmaktadır.

Ürün hem spor yaptığınız sırada hem de dinlendiğiniz zaman dilimlerinde hücresel yenilenmeye yardımcı olur. Fakat yapılan araştırmalar sonrasında L Carnitine ürünlerinin spor ve egzersiz sırasında daha çok etkili olduğunu göstermektedir. Bu durumda ürünü spor yaparken kullandığınızda daha çok faydasını görebilirsiniz. Spor yapmadan kullanmanız halinde ise etkisini kısmi düzeyde görebilirsiniz.

L Carnitine'in Faydaları Nelerdir?

L Carnitine, yağ yakıcı özelliği ile ön plana çıkar. Yağ yakıp güçlü kaslara sahip olmak istiyorsanız ihtiyacınız olan amino asitler bu ürünlerde bulunuyor.

*Kastaki oksijenin kullanımını maksimize eder.

*Vücudun yağ depolamasını engeller.

*Çeşitli sebepler ile kemiklerinde zayıflama olan kişiler için kemik güçlendirici özelliğe sahiptir.

*Ağırlık çalışanlar için uzun vadede olumlu etkileri görülür.

Kalp sorunu yaşayanlar özellikle göğüs ağrısına maruz kalmadan spor yapabilmenize imkan tanır. Ayrıca emzirmeye bağlı olarak kadınlarda ortaya çıkan keratin eksikliğini gidermek için de kullanılabilir. Erkek kısırlığından böbrek rahatsızlıklarına kadar pek çok alanda faydası bulunan L Carnitine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine de katkı sağlar.

L Carnitine Yağ Yakıcıların Zararı Var mı?

Doz ayarlaması doğru yapılmış olan L Carnitine takviyesi ile ileri düzey bir olumsuz sonuç ortaya çıkmıyor. Fakat zaman zaman vücudun hassasiyetini bağlı olarak küçük çağlı rahatsızlıkların görüldüğünü belirtmek gerekir.

Özellikle vücudun ihtiyacından fazla alınması halinde mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler hemen kendini belli eder. Bunları karın krampları ve ishal gibi diğer rahatsızlıklar takip eder. Bu belirtiler ve daha farklı belirtilerin ortaya çıkması halinde hemen bir hekime başvurmanız gerekir. Özellikle kas güçsüzlüğü sorunu yaşıyorsanız doktora gitmeyi ihmal etmeyin.

L Carnitine Kullanım Şekli

İlk kez L Carnitine kullanacak olanların mutlaka uzman tavsiyesi alması gerekir. Böylece en ideal günlük doz miktarı da belirlenmiş olur. Ayrıca ürünün kullanımı hakkında sıklıkla sorulan sorular arasında ürünün ne zaman alınacağı bulunuyor.

L Carnitine, spordan önce kullanılabileceği gibi spordan sonra da kullanılabiliyor. Tercih tamamen sizlere kalıyor. Fakat unutulmamalı ki kullanımdan 45 ya da 50 dk sonra ortaya çıkacaktır. Etkisini tam anlamı ile hissedebilmek için birkaç hafta boyunca günlük aynı dozlarda almak gerektiği tavsiye ediliyor.

L Carnitine Aç Karna İçilir mi?

L Carnitine, kullanırken dozuna olduğu kadar yanında tükettiğiniz besinlere de dikkat etmeniz gerekir. Günlük doz olarak 500 ile 2000 mg arasında kullanılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu doz aralığı elbette ki kişisel hikayelerdeki farklılıklara göre belirlenmelidir.

Özellikle yoğun spor sonrasında alınan karbonhidratlı besinler ile tüketildiğinde kaslara taşınan glikozun da yüksek düzeyde olduğu gözlenir. Hücre için gerekli olan insülin takviyesini de yapan L Carnitine'in kullanım biçiminden ziyade aslında dozu önemlidir. Ürün doğru bir biçimde ve doğru dozda tüketildiğinde vücut tarafından rahatlıkla emilebiliyor. Ürünün toz, tablet ve sıvı çeşitleri de bulunuyor.



