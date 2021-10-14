Brooklyn Nets'in aşı olmayı kabul etmeyen yıldızı Kyrie Irving'in maçlarda ve antrenmanlarda yer almayacağını açıklamasının ardından, NBA yıldızı aşı olmamanın kendisi için en iyi karar olduğunu dile getirdi.

Instagram canlı yayınında açıklamalarda bulunan yıldız basketbolcu, aşı olmadığı için maaşını veya takımıyla birlikte şampiyonluk için mücadele etme fırsatını kaybetmek istemediğini ancak Covid-19 aşısı olmamanın kendisi için en iyi karar olduğunu dile getirerek, "Kendim için en iyisini yapıyorum. Sonuçlarını biliyorum ama bu yüzden tutkumdan, sevgimden ve hayalimden asla vazgeçmek istemiyorum" ifadelerinde bulundu.

New York'taki Covid kuralları gereği maaşından da kesinti yapılacağı konusunda ise Irving, "Konu her zaman parayla ilgili değil, konu kendin için en iyisini seçmekle ilgili. Gerçekten para kaybetmek istediğimi mi düşünüyorsunuz?" açıklamasını yaptı.

Yıldız basketbolcu kararının aynı zamanda politik olmadığına da değinerek, "Tekrar söylüyorum, bu Nets ile ilgili değil, organizasyonla ilgili değil, NBA ile ilgili değil, siyasetle ilgili değil. Bu sadece yapmak istediklerimin özgürlüğüyle ilgili." sözlerini sarf etti.





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