Kyrie Irving milyon dolarlar kaybedebilir

NBA 'de Covid-19 aşısı ile ilgili tartışmalar bitmiyor. Yerel kurallar gereği Brooklyn Nets'in yıldız basketbolcusu Kyrie Irving, Covid-19 aşısı olmaz ise milyon dolarlar kaybedebilir.

ESPN'de yer alan habere göre Brooklyn Nets'in yıldız basketbolcusu Kyrie Irving, Covid-19 aşısı olmaz ise 15.6 milyon dolarlık bir kayıp yaşayabilir.

Şu anda Amerika'da New York ve San Francisco için geçerli olan Covid 19 kuralları gereği aşı olmayan sporcuların kaçırdıkları maçlar için maaşlarından belli bir oranda kesinti yapılacak.

Kyrie Irving'de bir New York takımı olan Brooklyn Nets'te forma giydiği ve henüz aşı olmadığı için bu kuraldan etkileniyor. Eğer Irving aşı olmayı kabul etmez ise bu yıl takımının 41 iç saha maçında oynayamayacak ve bunun sonucunda yıldız basketbolcu 15.6 milyon dolarlık bir kayba uğrayabilir.

Irving'in aşı olarak, Nets'in iç saha maçlarında oynayabilmesi için 19 Ekim'e kadar zamanı var.





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