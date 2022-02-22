Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe'nin geleceği belirsizliğini korurken, Fransız yıldız Real Madrid'in transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.

Real Madrid uzun süredir, Mbappe için transfer çalışmalarını yürütürken, İspanyol basınından Marca, yıldız futbolcunun transferinde etkili olabilecek isimleri listeledi.

Listede Mbappe'nin annesi Fayza Lamari, avukatı Delphine Verheyden, aileye ve Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Christophe Henrotaye'nin yanı sıra Galatasaray 'da danışmanlık görevini yürüten Luis Campos'un yer alması dikkatleri çekti.

Mbappe'yi keşfetmesi ile tanınan Luis Campos'un transferde büyük bir rol oynayabileceği ve eğer futbolcunun transferi gerçekleşirse İspanyol devine kalıcı olarak katılabileceği iddia edildi.

Mbappe'yi keşfeden adam: Luis Campos

Ülkemizde Galatasaray'ın danışmanılığını yapan Luis Campos, Mbappe'nin Real Madrid'e transferinde büyük rol oynayabilir. Fransız yıldızı keşfetmesiyle tanınan Campos, Real Madrid'in radarında.

Mbappe için uygun bir ortam yaratmak isteyen Real Madrid, hem futbolcuyla hem de ailesi ile sürekli temas halinde olan Campos'un takımda bir göreve getirilmesini planlıyor. Böylelikle Mbappe'nin kararında Campos büyük bir etki yaratabilir.

Daha önce Jose Mourinho döneminde Real Madrid'de çalışan Luis Campos, şu an için İspanyol deviyle sadece işbirliği yapıyor ancak transfer gerçekleşirse kulüp içerisinde daha büyük bir role sahip olacak.

Mbappe'nin annesi kalmasını istiyor

Her ne kadar Mbappe, Real Madrid forması giymek istiyor olsa da PSG sportif direktörü Leonardo ve kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olan Mbappe'nin annesi Fayza Lamari, oğlunun Fransız ekibinde devam etmesini istiyor. PSG'nin yeni sözleşme teklifi sonrası Fayza Lamari, Mbappe'ye kontartını yenilemesi yönünde tavsiyede bulundu.

Bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mbappe her ne kadar PSG'ye yeni kontrat için olumlu bir dönüş yapmamış olsa da henüz net kararını vermediği de aktarılanlar arasında yer alıyor.



