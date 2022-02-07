Paris Saint-Germain ile kontratı sezon sonu bitecek olan ve Real Madrid'le anlaştığı iddia edilen Fransız yıldız geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Ligue 1'de geçen sezonun şampiyonu Lille'i 5-1'lik skorla yendikleri maçın ardından Amazon Prime'a konuşan Mbappe, geleceği ile ilgili olarak, "Hayır, gelecekle ilgili kararımı henüz vermedim." ifadelerinde bulundu.

"Real Madrid'i yenmeye odaklandım"

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacakları maç hakkında da konuşan Fransız yıldız, "Real Madrid'e karşı oynamak çok şeyi değiştiriyor. Şu anda ne istersem yapmakta özgür olsam da, rakiple ilgili konuşmayacağım. Real Madrid'i yenmeye odaklandım ve fark yaratmaya çalışacağım. Sonra ne olacağını göreceğiz." dedi.

Real Madrid ile anlaştığı iddiası

Geçtiğimiz günlerde Alman basını Bild'de yer alan habere göre Mbappe'nin, yaz aylarında Real Madrid'e bonservis bedelsiz transferi adına anlaşma sağladığı ve Fransız yıldızın bu anlaşma karşılığında yıllık 50 milyon Euro kazanacağı iddia edilmişti.



