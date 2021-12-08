Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Club Brugge'ü 4-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Kylian Mbappe, takım arkadaşı Lionel Messi'ye övgü dolu sözler sarf etti.

Marca'da yer alan habere göre Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu dile getiren Fransız yıldız, "Lionel Messi ile oynamak kolay. O dünyanın en iyi oyuncusu. Birkaç gün önce Ballon d'Or'u kazandı. Bugün iki gol attı, mutlu ve umarım gelecekte bize yardımcı olur." ifadelerinde bulundu.

Ronaldo akıllara geldi

Mbappe'nin bu sözlerinin ardından akıllara Cristiano Ronaldo geldi. Ronaldo'yu kendine idol olarak gördüğü bilinen Fransız yıldızın bu sözleri gündem yarattı.



