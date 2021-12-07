Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe, Club Brugge karşısında kariyerindeki 30. golünü attı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde bu sayıyı sadece 22 yıl 352 günlükken elde etme başarısı gösterdi.

Monaco ile başlayan serüvende şimdi Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole ulaşan en genç oyuncu oldu ve altı sezon üst üste en az dört gol atma başarısı gösterdi.

Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki 30 ve 31. gollerini, Şubat 2017'de Manchester City'ye 5-3 yenildikleri maçta Monaco forması giydikten yaklaşık beş yıl sonra attı.

22 yaşındaki Mbappe bu sezon toplamda 22 maça çıkarken 11 gol 13 asist yaptı.