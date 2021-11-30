Paris Saint Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi, kulüp hakkında son zamanlarda ileri sürülen haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

Nasser Al-Khelaifi, PSG tarihinde Ballon d'Or ödülünü kazanmayı başaran ilk futbolcu olan Lionel Messi hakkında, "Kulüp için bu bir ilk, umarım son olmaz. Umarım Mbappe'den başlayarak diğer oyuncularımız da bu ödülü kazanır." ifadelerinde bulundu.

"Mbappe harika bir oyuncu"

L'Equipe'e konuşan Al-Khelaifi, ismi sık sık Real Madrid ile anılan Mbappe'nin takımdaki geleceğine de değindi. Yıldız futbolcunun takından ayrılmasını istemediğini belirten Al-Khelaifi, "Ne düşündüğümü biliyorsunuz Mbappe harika bir oyuncu, harika bir adam. Mbappe ne istediğini bilen birisi, biz de ne istediğimizi biliyoruz." sözlerini sarf etti.

Mbappe ile kontrat görüşmeleri ile ilgili olarak ise yakın zamanda bir sonuca varılıp varılamayacağı ile ilgili olarak Al-Khelaifi, "Umarım" cevabını verdi.

"Zidane ile herhangi bir temasımız yok"

Nasser Al-Khelaifi, Mauricio Pochettino'nun yerine Zinedine Zidane'ı takımın başına getireceklerine yönelik iddialar hakkında da konuştu. Al-Khelaifi, "Pochettino bizim teknik direktörümüz ve bizimle birlikte olmaktan mutlu, onunla çalışmaktan biz de mutluyuz. İyi bir iş çıkarıyor. Herkesin zamana ihtiyacı var. Tüm söylentileri görüyorum, bunun hakkında konuşmayı bırakmalıyız, bu doğru değil. Pochettino'dan gerçekten memnunuz. Zidane ile herhangi bir temasımız yok." sözleri ile iddiaları reddetti.



