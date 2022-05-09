Kylian Mbappe'nin geleceği adeta yılan hikâyesine dönmüş durumda. Geçtiğimiz günlerde Le Parisien'in yaptığı habere göre PSG'nin Katarlı sahipleri, Mbappe ile görüşmüş ve sezon başına net 50 milyon euro ve 100 milyon prim karşılığında iki yıllığına prensipte anlaşmışlardı.

Bu haberde sonra gelen yeni görüntüler ise kafalarda soru işaretleri yarattı.

Deportes COPE'un geçtiği görüntülere göre Kylian Mbappe, Madrid'de PSG'den takım arkadaşı Achraf Hakimi ile beraber yemekte görüntülendi. Adı Real Madrid'le geçen oyuncu, PSG'nin tüm futbolculara Çarşamba gününe kadar verdiği izinden bu şekilde faydalandı.

Mbappe'nin Madrid'de görüntülenmesi ise, PSG ile anlaştığı haberlerine rağmen Fransız yıldız için 'Real Madrid oluyor mu?' sorularını bir kez daha gündeme getirdi.

Kylian Mbappe, Paris Saint Germain formasıyla bu sezon 43 maçta 35 gol ve 23 asist kaydetti.

Ligue 1'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Paris Saint Germain'de dördüncü lig şampiyonluğunu kazanan 23 yaşındaki oyuncu, kulüp kariyerindeki 13. kupasını elde etti.

(NTV Spor)