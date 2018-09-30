Kylian Mbappe için çılgın transfer teklifi!

2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'yla şampiyonluk yaşayan Kylian Mbappe hakkında Ada basını dev bir transfer iddiası ortaya attı.

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Paris Saint Germain'in 19 yaşındaki hücum oyuncusu için Manchester City astronomik bir meblağı gözden çıkarmaya hazırlanıyor.

Menajer Pep Guardiola'nın ilk zamanlarından beri takip ettiği ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu adına takımda görmeyi çok istediği Mbappe için City'nin PSG'ye 225 milyon euroluk bir teklif yapacağı kaydedildi.

Haberde City yönetiminin transfere kaynak yaratabilmek içinse Raheem Sterling'i satabileceği yazıldı.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr