Kylian Mbappe, Fransa gündeminde! Milli Takım...

Yeni sezon öncesinde ismi Real Madrid'le anılan fakat PSG'de kalan ve 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Kylian Mbappe bu kez performansıyla değil, söylemlerle Fransa gündeminde...

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet'in, "Mbappe, EURO 2020'de kaçırdığı penaltıdan sonra milli takımda oynamak istemedi" açıklaması gündeme bomba gibi düşerken, 23 yaşındaki süperstardan da cevap gecikmedi.

Mbappe oynamak istemediği iddialarını yalanlamasa da, "Konunun penaltıyla değil ırkçılıkla ilgili olduğunu kendisine açıkladım ama o ırkçılık yapılmadığını düşündü" dedi.