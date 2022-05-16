Kylian Mbappe duyurdu! Kararını yakın zamanda açıklayacak

Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Ligue 1'de yılın futbolcusu seçilirken, düzenlenen ödül töreninde geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Kylian Mbappe, düzenlenen ödül töreninde geleceğine yönelik sorulara değinerek, "Bunu duyurmak için doğru yer değil. Karar neredeyse verildi, yakında belli olacak." sözlerini dile getirdi.

Yılın futbolcusu seçildi

PSG ile şampiyonluğa ulaşan Kylian Mbappe, ligde bu sezon 34 maçta gösterdiği 25 gol ve 19 asistlik performansı ile Ligue 1'de yılın futbolcusu seçildi. Mbappe aynı zamanda bu ödülü üst üste 3. kez kazanmayı da başardı.

Real Madrid iddiaları

23 yaşındaki Fransız futbolcunun PSG ile sözleşmesi sezon sonunda biterken, geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Uzun süredir ismi İspanyol devi Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'nin PSG'de kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.



