Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Favorisi Benzema

30 kişilik aday listesinde yer alan Fransız yıldız L'Equipe'e verdiği demeçlerinde, ödül için favorisinin Real Madrid'den Karim Benzema olduğunu belirterek "İlk 3'üm? Benzema, ben ve Mane. Benzema 34 yaşında, kariyerinin en iyi sezonunu yeni geçirdi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Eğer ödülü kazanamazsa Ballon d'Or'a sonsuza kadar inanmayı bırakacağım." ifadelerini kullandı.

PSG'de Ballon d'Or kazanabilirim

Real Madrid'i "Ballon d'Or makinesi" olarak niteleyen Mbappe, PSG de bu ödülü kazanabileceğini dile getyirerek şu sözleri sarf etti: "Real Madrid bir Ballon d'Or makinesi, bunu kabul etmeliyiz. Ancak Ballon d'Or'u alacak olan kulübünüz değil, sizsiniz. Önemli olan emin adımlarla ilerlemek. Bir gün bu ödülü kazanacağıma inanıyorum. PSG'de kazanabilirim."

Ballon d'Or hayali

Ballon d'Or'u kazanma isteğinden de bahseden Mbappe, "Ballon d'Or'u erken yaşta kazanmak istiyorum. Bu ödülü kazanmak istiyorum ve bu düşüncemi dile getirmek beni rahatsız etmiyor. İlk defa kazanmanın en zor aşama olduğuna ikna oldum. Bir kez kazandıktam somra yeniden bu başarıya ulaşmak kolay olacak.

2005'ten beri ilk kez

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ve 2021 yıllarında Ballon d'Or'u kazanmayı başaran Lionel Messi, 2005'ten bu yana ilk kez bu ödüle aday gösterilmedi. Cristiano Ronaldo ise 2004'ten beri her sezon Ballon d'Or'un son 30 kişilik aday listesinde yer almayı başardı.

2022 Ballon d'Or adayları şu şekilde:

Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Casemiro, Karim Benzema, Luka Modric, Antonio Rüdiger (Real Madrid), Rafael Leao, Mike Maignan (Milan), Heung-Min Son, Harry Kane (Tottenham), Christopher Nkunku (Leipzig), Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz, Fabinho, Darwin Nunez, Virgil van Dijk (Liverpool), Joshua Kimmich, Sadio Mane (Bayern Münih), Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Joao Cancelo, Erling Haaland (Manchester City), Robert Lewandowski (Barcelona), Sebastien Haller (Borussia Dortmund), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Dusan Vlahovic (Juventus), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Ballon d'Or 2022 ödül töreni 17 Ekim 2022'de Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'de gerçekleşecek ve ödülleri kazananlar açıklanacak.



