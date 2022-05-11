7DAYS EuroCup'ın finalinde temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor , şampiyonluk adına İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya konuk olacak. Virtus Bologna'nın daha önce ülkemizde de oynamış tecrübeli isimlerinden Kyle Weems, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.





Bursaspor'un sert oynayan çok iyi bir takım olduğuna dikkat çeken Weems, "EuroCup'ta uzun zaman geçirdim. Uzun zamandır bu kupada mücadele ediyorum. Geri dönüp TOFAŞ döneminden bu yana baktığınızda dördüncü yıl... Hafife alamayız. Sahip olduğum her şeyi vermeye hazırım. Bursaspor, çok yetenekli ve gerçekten sert oynuyor. Çok iyi bir koçları var. Belli ki Yılın Koçu'na sahipler ve bir sürü üst düzey, özverili oyuncuları bulunuyor. Takım halinde birlikte oynuyorlar, topu paylaşıyorlar ve aynı zamanda da büyük anlarda oynamaya hazır isimleri var. Onları biliyoruz, onlar da bizi biliyor. Normal sezonda iki kez kaşrılaştık ve her iki maç da oldukça yakın geçmişti. Bence iyi bir maç olacak. Odaklanmak ve savunma belirleyici olacak. Savunma anlamında etkin olduğumuzda Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Bu, benim görüşüm. Ve şimdi, Hackett ve Shengelia eklemeleriyle savunmamız bence güç kazandı. Savunmada odaklandığımız sürece iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



