Kyle Hines, CSKA Moskova'dan ayrıldı

Turkish Airlınes EuroLeague tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Kyle Hines, CSKA Moskova'dan ayrıldı.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 15:37 Son Güncelleme:
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Kyle Hines, CSKA Moskova'dan ayrıldı

EuroLeague tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Kyle Hines, CSKA Moskova'dan ayrıldı. Rus kulübünün başkanı bu ayrılığı doğrularken, "Hines yeni bir maceraya yelken açmak istedi bizde bu isteğini geri çevirmedik." dedi.

Açıklamalarına devam eden Andrey Vatutin, "Kyle Hines'ın sözleşmesini uzatmak istedik ancak kendisi bunu kabul etmedi. Kendisine ve ailesine bundan sonraki dönemde başarılıar diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu zamana kadar EuroLeague'de toplam 4 şampiyonluk kupası kazanan Kyle Hines, 2013 yılından bu yana Rus ekibinin formasını giyiyordu.

Bu sezon Turkish Airlınes EuroLeague'de 28 maça çıkan Amerikalı uzun 8.8 sayı 4.9 ribaund ortalamaları ile mücadele ediyordu. (beIN Sports)

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