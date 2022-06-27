Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sunacağına inandığı iki projeyi başlattıklarını belirtti. Spor okullarının 81 ilin tamamında açık olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere müjde verdi ve yurtların ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası ''KYK yurtları ne zaman, hangi tarihlerde ücretsiz olacak?'' sorularının yanıtları da merak konusu oldu.

KYK yurtları ne zaman, hangi tarihlerde ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada KYK yurtlarının ücretsiz konaklama sağlayacağını müjdeledi ve şu ifadeleri kullandı:

''Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sunacağımıza inandığım iki projeyi başlatıyoruz. Spor okulları 81 illerimizin tamamında açık olacaktır. Yüzme, tenis, eskrim, jimnastikten güreşe sporun her alanında faaliyet gösteren bu okullarımızdan evlatlarımız istifade etmiştir. Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sunacağımıza inandığım iki projeyi başlatıyoruz. Spor okulları 81 illerimizin tamamında açık olacaktır. Yüzme, tenis, eskrim, jimnastikten güreşe sporun her alanında faaliyet gösteren bu okullarımızdan evlatlarımız istifade etmiştir.''

''Öğretmen adaylarımız için de müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış olacaktır.''







