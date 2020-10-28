KYK burs ve kredi başvurusu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yapmış olduğu duyuru ile resmen başlamış oldu. 2020 KYK burs başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. 500 TL'nin üzerinde KYK burs ve kredi ödemesi alacak olan öğrencilerin öncelikle E-Devlet KYK burs başvuru ekranı üzerinden işlem gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvuracak öğrenci, 15 yaşının altında ise velisinin vekaleti ile müracaat tamamlanabilecek. Müracaat tamamlandığında öğrenciler için Ziraat Bankası bankamatik kartı düzenlenecek. Bakan Kasapoğlu burs ve öğrenim kredi başvurularının 3 Kasım'a kadar yapılabileceğini kaydetti. 3 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor.

KYK BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KYK 2020 burs başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Öğrencileri başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs-kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları, şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek. Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472 nolu hat) ile resmi Twitter destek hesabı üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabilir.

KYK 2020 burs-kredi ücreti ne kadar?

Bursların 2020 yılında ne kadar olduğu da merak edilenler arasında. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin önlisans ve lisans eğitimi hayatları boyunca faydalandığı burs ücreti 2020 yılı itibariyle 550 TL’dir. Bir öğrenci üniversitede 4 yılı tamamladıktan sonra mezun olamazsa 4. yıl sonunda KYK tarafından ödenen bursu kesilmektedir. Bir öğrencinin aldığı burs süresi okulun normal süresiyle ilişkilidir. 2018 yılının Eylül ayında KYK burs yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre not ortalaması 4 üzerinden 2.00’nın altına olan öğrencilerin bursu kesilir.

KYK bursunu kimler alabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK öğrenci kredisine kimler başvurabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler