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KV Drita-CSO Voluntari 2005 maç sonucu: 0-3

Kadınlar voleybolda şampiyon olacak takımın CEV Challenge Kupası’na katılacağı Balkan Kupası’nın ilk maçında Romanya’dan CSO Voluntari 2005, Kosova temsilcisi KV Drita’yı 3-0 mağlup etti.

17 Eylül 2021, Cuma 18:56 Son Güncelleme:
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KV Drita-CSO Voluntari 2005 maç sonucu: 0-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor’un ev sahipliğinde Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu’ndaki turnuvada Türk temsilcisinin yanı sıra Sırbistan’ın OK Jedinstvo, Yunanistan’ın Aris, Kuzey Makedonya’nın Janta Volley, Kosova’nın KV Drita takımları ve Romanya’dan CSO Voluntari 2005 takımları yer alıyor.

Organizasyonun ilk maçında CSO Voluntari 2005, KV Drita’yı 25-11, 25-12 ve 25-16’lık setlerle 3-0 yendi.

Turnuvaya bugünkü OK Jedinstvo-Aris ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-KV Drita maçlarıyla devam edecek. (AA)

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