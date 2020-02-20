'Kuzeyin kralları' Haaland ve Sörloth

Norveçli golcü futbolcular Erling Haaland ve Alexander Sörloth, bu sezon sergiledikleri performansla adlarından söz ettiriyor. Borussia Dortmund kariyerine rekorlarla başlayan Haaland ve Türkiye’de Trabzonspor formasıyla fırtına gibi esen Sörloth, Norveç’in son yıllarda futbol dünyasına kazandırdığı önemli iki golcü olarak dikkati çekiyor.

Sezona Avusturya ekibi Salzburg’da başlayıp devre arasında Borussia Dortmund’a transfer olan Haaland, çıktığı 29 maçta 39 gol kaydetti. İngiltere’nin Crystal Palace takımından kiralanan ve Trabzonspor’un gol yükünü sırtlayan Sörloth ise oynadığı 33 maçta rakip fileleri 22 kez havalandırdı.

Norveç Milli Takımı’nın geleceği parlak

Haaland ve Sörloth’un performansları, Norveç Milli Takımı’nın uzun süre forvet pozisyonunda sıkıntı yaşamayacağını gösteriyor. Gelecek yıllarda iki futbolcunun, Norveçli golcüler dendiğinde akıllara gelen John Carew, Ole Gunnar Solskjaer ve Tore Andre Flo’nun yanına adlarını yazdırması bekleniyor. Milli takım adına Carew 24, Solskjaer ve Flo 23’er gol attı. Norveç Milli Takımı’nın en golcü futbolcusu ise 1920 ve 1930’lu yıllarda oynayarak 33 gol bulan Jorgen Juve oldu. Şu ana kadar milli takımda 22 kez sahaya çıkan Sörloth, 6 gol kaydetti. İki defa milli formayı giyen Haaland ise 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki Malta ile İsveç karşılaşmalarında toplam 80 dakika görev aldı ve henüz gol kaydedemedi.

Haaland, Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirvede

Son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain’i 2-1 yendikleri maçta takımının gollerini atan Haaland, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gol krallığı yarışında zirveye çıktı. Haaland, 10 golle zirvede bulunan Bayern Münih’in Polonyalı forveti Robert Lewandowski’yi yakaladı.

Haaland’ın ilkleri

Almanya ekibinin 19 yaşındaki Norveçli yıldızı Haaland, lig, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı ilk maçta gol atmayı başaran ilk Borussia Dortmundlu futbolcu oldu. Haaland, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 10 gole en erken ulaşan futbolcu olarak da dikkati çekti. Haaland, bu sezon 10 golünü sadece 7 maçta buldu. Genç futbolcu, Roberto Firmino, Sadio Mane, Claudio Sulser ve Just Fontaine’den sonra "Devler Ligi"ndeki ilk sezonunda 10 gol atan 5. futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı. Salzburg’da oynadığı dönemde Belçika ekibi Genk’e karşı 2, 34 ve 45. dakikalarda 3 gol kaydeden Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki bir maçın ilk yarısında "hat-trick" yapan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Borussia Dortmund formasıyla Augsburg’a 3, Köln ve Union Berlin’e ikişer, Eintracht Frankfurt’a bir olmak üzere 8 gol atan Haaland, Almanya ligindeki ilk 5 maçında bu rakama ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı. Öte yandan FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda ülkesinin Honduras’ı 12-0 yendiği mücadelede 9 kez fileleri havalandıran Haaland, bu turnuvada bir maçta en fazla gol atan oyuncu rekorunu da kırdı.

Sörtloth’un kariyerinin en verimli dönemi

Sörloth, sezonun ortaları olmasına karşın Trabzonspor’da kariyerini en golcü dönemini yaşıyor. Norveç’te Bodo/Glimt ile 2014-2015 sezonunda 14, Danimarka’da Midtjylland formasıyla 2017-2018 sezonunda 15 gol kaydeden 24 yaşındaki Sörloth, bordo-mavililerde bu rakamların çok üzerine çıkmayı başardı. Norveçli futbolcu, Trabzonspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 22 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Sörloth, bu gollerin 17’sini attığı Süper Lig’de gol krallığında zirvede bulunuyor.

Sörloth, Cardozo’yu yakaladı,

Sörloth, bordo-mavililer adına ligde en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu Oscar Cardozo’yu yakaladı. Norveçli oyuncu, 2014-2015 sezonunda rakip fileleri 17 defa havalandıran Paraguaylı Oscar Cardozo ile gol sayısını eşitledi. Alexander Sörloth’un önünde 1995-1996 sezonunda 25 golle Karadeniz ekibinin tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze bulunuyor.

Futbolcu babaların oğulları

Oğlu Erling gibi Bryne Kulübünün altyapısında yetişen savunma oyuncusu Alf-Inge Haaland, kariyeri boyunca İngiltere’nin Nottingham Forest, Leeds United ve Manchester City takımlarında forma giydi. Norveç adına 34 milli maça çıkan baba Haaland, 1990’lı yıllar ile 2000’lerin başında yeşil sahalarda boy gösterdi. Ülkesinde Rosenborg, Viking, Almanya’da Borussia Mönchengladbach ve Türkiye’de Bursaspor formaları giyen Göran Sörloth ise 1980 ve 1990’lı yıllarda forvet olarak görev yaptı. Rosenborg’da birçok şampiyonluk yaşayan baba Sörloth, Norveç Milli Takımı’nda 55 maçta 15 gol attı.





İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN



