Bordo-Mavililer'de, Alexander Sörloth düğümü çözüldü... Geçen sezon senelik 375 bin Euro kiralama bedeli ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Norveçli golcü sadece bir sezonluk performansıyla 20+2 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Leipzig'e transfer oldu. Bir sonraki olası satıştaki kârdan da yüzde 20 pay alacak olan Fırtına söz konusu rakamları oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace'la yarı yarıya paylaşacak.

Futbolcular için çekim merkezi

Böylece Trabzonspor'un kasasına 10 milyon Euro artı 1 milyon Euro net para girişi sağlanacak. Geçen sezon başında da Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon Euro artı Edgar Ie karşılığında Lille'e gönderen Karadeniz ekibi artık çıkış yapmak isteyen futbolcular için bir çekim merkezine dönüştü. Sörloth, Trabzonspor formasıyla yaptığı kariyer patlaması sayesinde artık Alman ekibi Leipzig'in başarısı için ter dökecek.

Transfer sürecinde ne olmuştu?

Sörloth'un transferi için uzun süredir Alman ekibiyle görüşülüyordu. Ancak pazarlıklar Crystal Palace, Trabzonspor ve Leipzig arasında geçtiği için bir türlü üç tarafın da istediği şartlar oluşmamıştı. Bu nedenle de görüşmeler bir an durma noktasına gelmişti. Milli maçların ardından Trabzon'a dönmeyen ve birkaç gündür Almanya'da olan genç golcü de pazarlıkların sonuçlanmasını bekleniyordu. Beklenen oldu ve 24 yaşındaki forvetin bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace, satın alma opsiyonuna sahip Trabzonspor ve Sörloth'u ısrarla isteyen Leipzig arasında geçen kıran kırana pazarlıklarda mutlu sona ulaşıldı. Sörloth dün sağlık kontrollerinden geçti ve transfer resmen açıklandı.

49 maç, 33 gol, 11 asist... Yıldız oyuncu, Bordo-Mavili formayla ilk sezonunda patlama yaptı. Kariyerinin en iyi dönemine ulaşan 24 yaşındaki forvet performansıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gol kralı olmayı başardı. Ligde 24, kupada da 7 kez ağları sarsan Sörloth krallık tacını takarak, Avrupa devlerini peşine takmıştı.





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