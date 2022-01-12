Türkiye’de kadın sporlarındaki en üst lig olan Misli.com Sultanlar Ligi’nde Aksaray’ı temsil eden Kuzeyboru, Aksaray Spor Salonu’nda oynadığı karşılaşmalar İç Anadolu’da 7’den 70‘e herkesi tribünlerde buluşturuyor.

Hafta sonu oynanan ​Sarıyer Belediyespor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Kuzeyboru Spor Kulübü Asbaşkanı Habib Özbek, "Voleybol maçlarımızda Aksaray’da tribünlerin tamamen dolması bizleri çok sevindirdi. Voleybolsevenler maçlarımızı dört gözle bekliyor. Maçlarımıza Niğde, Kayseri, Konya, Nevşehir, Kırşehir gibi illerden misafirlerimizde geliyor. Biz de maçlarda seyircilerimizi takımımızın simgesi olan Malki ile karşılıyoruz. Perşembe günü THY ile kupa maçı sonra yine THY ile deplasmanda lig maçı oynayacağız. Evimizdeki ilk maç Galatasaray maçı olacak. Bu müsabakada da tüm tribünlerin dolacağına inancımız tam. Türkiye’nin tam ortasındaki şehirde voleybolu sevdirmek, bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

DHA