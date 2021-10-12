MENÜ

Kuzeyboru-Türk Hava Yolları maç sonucu: 2-3

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2'nci haftasında Kuzeyboru sahasında Türk Hava Yolları'na 3-2 mağlup oldu.

12 Ekim 2021, Salı 21:48 Son Güncelleme:
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Kuzeyboru-Türk Hava Yolları maç sonucu: 2-3

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2'nci haftasında Kuzeyboru sahasında Türk Hava Yolları'na 3-2 mağlup oldu.

SALON: Aksaray

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen

KUZEYBORU: Matea İkic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Fulden Ural, Elif Boran)

TÜRK HAVA YOLLARI: Carlini, Polen Ünver, Rabadzhieva, Janset Erkul, Kingdon, Aslı Kalaç (Berin Yıldırım, Van Ryk, Şeyma Ercan)

SETLER: 25-20, 18-25, 25-18, 23-25, 9-15

SÜRE: 145 dakika (28, 30, 36, 35, 16)

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