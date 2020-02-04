Kuzeyboru şampiyonluğa yürüyor

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun yenilgisiz lideri Kuzeyboru, şampiyonluğa adım adım ilerliyor.

04 Şubat 2020, Salı 19:44 Son Güncelleme:
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Kuzeyboru şampiyonluğa yürüyor

Sezona 'Vestel Venus Sultanlar Ligi' hedefiyle başlayan Aksaray temsilcisi Kuzeyboru, bu sezon geride kalan 17 haftada gösterdiği performansla dikkat çekti. Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda namağlup lider olarak yoluna devam eden Kuzeyboru, 17 maç sonunda rakiplerine karşı 51 sette üstünlük sağlarken, sadece 8 set vererek önemli bir başarıya imza attı.

Özellikle Aksaray'da oynanan müsabakalarda taraftarının da desteğini alarak daha da etkili olan Kuzeyboru, ev sahibi olduğu 8 karşılaşmada rakiplerine sadece 3 set verdi. Kuzeyboru, çizdiği grafikle play-off öncesi rakiplerinin en çekindiği takımlardan biri oldu.

DHA

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