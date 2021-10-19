Kuzeyboru-PTT maç sonucu: 2-3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin dördüncü haftasında PTT, deplasmanda Kuzeyboru’yu 3-2 yendi.
Salon: Aksaray
Hakemler: Yavuz Akdemir, Halit Cerit
Kuzeyboru: Ikic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen, Fulden Ural, Elif Boran, Simay Gazi)
PTT: Campos, Ceren Nur Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel, Çağla Erdem, Ece Morova, Semra Özer)
Setler: 23-25, 20-25, 25-21, 25-18, 12-15
Süre: 143 dakika (30, 32, 32, 28, 21)