Kuzeyboru - Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 1-3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru’yu 3-1 yendi.

29 Eylül 2020, Salı 19:59 Son Güncelleme:
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Kuzeyboru - Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 1-3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru’yu 3-1 yendi.

Salon: Aksaray

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Ikic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Victoria, Dilara Yeşil, Hümay Topaloğlu, Arzum Tezcan)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Hazal Selin Arifoğlu, Güldeniz Önal, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Sezen Keşkekoğlu, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 17-25, 25-23, 18-25, 15-25

Süre: 112 dakika (28, 32, 29, 23)

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