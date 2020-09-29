Kuzeyboru - Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 1-3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru’yu 3-1 yendi.
Salon: Aksaray
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Ikic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Victoria, Dilara Yeşil, Hümay Topaloğlu, Arzum Tezcan)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Hazal Selin Arifoğlu, Güldeniz Önal, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Sezen Keşkekoğlu, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 17-25, 25-23, 18-25, 15-25
Süre: 112 dakika (28, 32, 29, 23)