Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, geçtiğimiz sezon Nilüfer Belediyespor'da forma giyen 30 yaşındaki smaçör Fulden Ural'ı renklerine bağladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Kuzeyboru, kariyerinde daha önce Bolu Belediyespor, Halkbank, Aydın Büyükşehir, Beşiktaş ve Karayolları takımlarında forma giyen Fulden Ural ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Kuzeyboru’dan yapılan açıklamada, ''Sultanlar liginde geçtiğimiz sezonu Nilüfer Belediye forması ile başarılı bir şekilde tamamlayan smaçör Fulden Ural ile sözleşme imzaladık. 1991 doğumlu, 1.81 boyundaki tecrübeli smaçör Fulden, kariyerinde daha önce Bolu Belediyespor, Halkbank, Aydın Büyükşehir, Beşiktaş ve Karayolları takımlarında forma giymişti. Fulden Ural 2018 Milletler Ligi’nde de Türkiye adına mücadele etti. Seni en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz Fulden. Şehrimize hoş geldin.'' ifadelerine yer verildi.