Bu talihsiz olay pazar akşamı Burhan Felek Vestel Salonu'nda yaşandı. Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Kuzeyboru'nun deplasmanda Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 yendiği maçta İlayda Uçak sakatlık yaşadı. Durumu farkeden Kuzeyboru takımı Fizyoterapisti Eda Aslan hemen yardımına gitti. Acı çeken ve gözyaşları döken genç voleybolcuyu sakinleştiren ve moral veren Eda Aslan ilk müdahaleyi de yaparak yardımseverlik ve centilmenlik örneği gösterdi. Eda Aslan, DHA'ya yaptığı açıklamada; "Spor her zaman kardeşlik duyguları içinde oynanmalı. Kim olsa benim gibi yapardı. Bizim oyuncularımızdan birine olsa eminim ki rakiplerimiz de bize yardım edecektir, ilgi gösterecektir. Sol çapraz bağları kopan İlayda'ya çok üzüldük, daha güçlü bir şekilde aramıza döneceğine inanıyorum, buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.