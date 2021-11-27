Kuzeyboru-Bolu Belediyespor maç sonucu: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11’inci haftasında Kuzeyboru sahasında Bolu Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
SALON: Aksaray
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş
KUZEYBORU: Hande Korkut, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz)
BOLU BELEDİYESPOR : Çağla Salih, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Elif Uzun, Kharchenko (Özlem Güven, Dilara Yergün, Burcu Şentürk)
SETLER: 25-17, 25-18, 25-20
SÜRE: 74 dakika (25, 23, 26)