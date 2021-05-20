Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları bugün yapılan finallerle sona ererken, Türkiye 3 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. Şampiyonayı Rusya 196 puanla birinci, Azerbaycan 140 puanla üçüncü tamamladı.

92 kiloda Erhan Yaylacı, finalde Azerbaycanlı Osman Nurmagemodov’u 4-3 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 125 kiloda Anıl Berkan Kılıçsallayan, finalde güçlü Rus rakibi Atsamaz Tebloev’i tuşla yenerek altın madalya kazandı.

61 kiloda Emrah Ormanoğlu, Ukraynalı rakibi Artem Kryvenko’yu 13-8 yenerek bronz madalya elde etti.

86 kiloda Emre Çiftçi, Moldovalı Andrian Grosul’u da (4-1) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İsa Demir, Yunan Georgios Kougıoumtsidis’e yenilerek organizasyonu 5. tamamladı.

Şampiyonada serbest stilde milliler Ramazan Sarı, Erhan Yaylacı ve Anıl Berkan Kılıçsallayan ile altın, Cavit Acar, Emrah Ormanoğlu ve Emre Çiftçi ile bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak takım halinde 2. oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Türk güreşi geleceğini garanti altına almıştır." dedi.

Türk güreşine yeni isimler kazandırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üsküp’te alınan tarihi sonuçlar Türk güreşinin iyi yolda olduğunu ve geleceğini garanti altına aldığını göstermiştir. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde yeni şampiyonlar çıkarmaya ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Burada başarılı olan güreşçilerimiz bizleri ilerleyen yıllarda Olimpiyatlarda temsil edecekler. Üsküp’te bu büyük başarıyı elde eden tüm güreşçi kardeşlerimizi ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum."