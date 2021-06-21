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Kuzey Makedonya - Hollanda maçı (CANLI)

6 puanı bulunan ve EURO 2020 C Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Hollanda, Kuzey Makedonya ile 3. ve son maçta karşılaşıyor. Johan Cruyff Stadı'nda oynanan karşılaşma Hollanda'nın 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor Kuzey Makedonya - Hollanda maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde.

21 Haziran 2021, Pazartesi 18:42 Son Güncelleme:
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Kuzey Makedonya - Hollanda maçı (CANLI)

EURO 2020 C Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Hollanda, puansız son sırada yer alan Kuzey Makedonya ile kozlarını paylaşıyor. 6 puanı olan Portakallar, zirveyi garantiledi. Puansız Makedonya ise galip gelse bile grupta ilk iki maç sonunda yine sonuncu olarak kupaya nokta koyacak. Johan Cruyff Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Istvan Kovac yönetiyor. TSİ 19.00'da başlayan ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

KUZEY MAKEDONYA - HOLLANDA MAÇI CANLI İÇİN TIKLAYIN

Hollanda, 24. dakikada Depay'ın attığı golle öne geçti.

Kuzey Makedonya - Hollanda ilk 11'ler:

Kuzey Makedonya: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu; Eljif Elmas, Ademi, Tricovski, Bardhi, Alioski; Trajkovski, Pandev

Hollanda: Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, Gravenberch, Frenkie De Jong, Wijnaldum, Van Aanholt; Malen, Depay

EURO 2020 C Grubu puan durumu

1- Hollanda / 6 puan

2- Avusturya / 3 puan

3- Ukrayna / 3 puan

4- Kuzey Makedonya / 0 puan


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