‘Kuzey Güney’ sürprizi

Kanal D’nin yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen dizisi 'Kuzey Güney', bu akşamdan itibaren her çarşamba 22.45'te yeniden Kanal D izleyicisiyle buluşacak

08 Nisan 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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‘Kuzey Güney’ sürprizi

Kanal D ekranlarının unutulmaz dizilerinden ‘Kuzey Güney’, 8 Nisan Çarşamba (bu akşam) itibaren her çarşamba, saat 22.45’te izleyicinin karşısına çıkacak. Yolları ayrı, hedefleri farklı iki erkek kardeşin hayatları ve etraflarında yaşanan olayların anlatıldığı ‘Kuzey Güney’in başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy ve Öykü Karayel paylaşıyor.

Tek ortak noktaları aşkları Cemre olan iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin konu alındığı ‘Kuzey Güney’ bu akşam ilk bölümüyle Kanal D’de...

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