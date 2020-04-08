‘Kuzey Güney’ sürprizi

Kanal D ekranlarının unutulmaz dizilerinden ‘Kuzey Güney’, 8 Nisan Çarşamba (bu akşam) itibaren her çarşamba, saat 22.45’te izleyicinin karşısına çıkacak. Yolları ayrı, hedefleri farklı iki erkek kardeşin hayatları ve etraflarında yaşanan olayların anlatıldığı ‘Kuzey Güney’in başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy ve Öykü Karayel paylaşıyor.

Tek ortak noktaları aşkları Cemre olan iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin konu alındığı ‘Kuzey Güney’ bu akşam ilk bölümüyle Kanal D’de...