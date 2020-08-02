İnsan vücudunda bulunan omurganın en alt kısmında bulunan üçgen şeklindeki kemik kuyruk sokumu kemiğidir. Pek çok nedenlerden dolayı bu bölge hasar görebilir ve ağrılar yaşatabilir. Ayrıca bu bölgede oluşabilecek hasar bacak ve bel bölgelerini de etkileyebilir. Böyle durumlarda kişilerin hemen bir doktora başvurması gerekmektedir.

Kuyruk sokumu ağrısı için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Kişilerin kuyruk sokumu ağrıları pek çok sebepten kaynaklanmaktadır. Ani düşme, uzun süre hareketsiz kalma, doğum esnasında oluşan eklem hasarları gibi nedenler kişilerde kuyruk sokumu ağrılarına sebep olabilir. Özellikle tuvalet ihtiyacını giderirken büyük ağrılar yaşanabilir.

Bu tarz ağrılar yaşayan kişiler hastanelerde hangi doktorlara ve hangi bölümlere gideceğini bilemeyebilir. Kuyruk sokumu ağrıları için proktoloji bölümünde proktoloji doktoruna gidilmelidir. Proktoloji bölümü bulunmayan hastanelerde ortopedi bölümüne de gidilmektedir. Doktorların yapacakları inceleme ve tetkikler sonucunda uygun tedavi önerilecektir. Bu sebeple çeşitli nedenlerden dolayı kuyruk sokumu ağrıları yaşayan kişilerin hastanelerde ortopedi veya proktoloji bölümüne başvurmaları gerekmektedir.

Kuyruk sokumu ağrısına bakan poliklinikten nasıl randevu alınır?

Kuyruk sokumu ağrılarında doktorların tanı koyabilmeleri için belirtilerin 2 aydan daha fazla sürmesi gerekir. Ayrıca MR ve kemik röntgeni ile teşhis edilerek gerekli tedavi yöntemi de uygulanır.

Bu tarz ağrıların uzun sürmesi ve çok ağrı yapması kişilerde önemli sorunlar oluşturabilir. Bu sebeple zaman kaybetmeden mutlaka bir ortopedi doktorundan randevu alınması gerekir. Hastaneler genellikle internet üzerinden randevu vermektedir. Çok yoğun olabilmesi ihtimaline karşın randevuların önceden alınması önerilmektedir.

Bu tarz rahatsızlıklarda genellikle önceden randevu alınması gerekir. Yoğun bir bölüm olması sebebi ile randevu alınmadan hastaneye gitmek zaman kaybı olacaktır. Hastanelerin internet sitesinden veya telefon numaraları ile randevu almak mümkündür. Veya devlet hastanelerinin randevu sistemi için oluşturdukları telefon numarası ile veya internet sitesinden randevu alınması mümkündür.