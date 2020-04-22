Kuveyt'teki 348 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Kuveyt'te bulunan 348 Türk vatandaşı, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

22 Nisan 2020, Çarşamba 16:55 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Kuveyt'teki 348 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten Türk vatandaşlarını getiren THY "Heybeliada" uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Burada uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Pasaport kontrolü sonrasında yolcular, apronda bekletilen otobüslerle, karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Aksaray'a gönderildi.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...