Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona 52 Orduspor beraberliğiyle başladıktan sonra Ankara temsilcisi Altındağspor'u deplasmanda 3-0'lık net sonuçla mağlup eden Kuşadasıspor, puan cetvelinde 2'inci sıraya yükselmenin sevincini yaşıyor.

Takımdaki taşların gün geçtikçe yerine oturduğunu belirten teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, "Ligde oynadığımız 2 maçta 4 puan topladık. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da Modafen'i mağlup ederek tur atladık. Profesyonel lige 21 yıl aradan sonra dönen bir takım olduğumuz için baştan kadro kurduk. Buna rağmen oynadığımız futbol her geçen gün umut veriyor" dedi.

Siyah-beyazlı ekipte pazar günü evinde oynayacağı Yomra Spor karşılaşması öncesi eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.