Kariyerinde Galatasaray dahil birçok Süper Lig ekibinde forma giyip bu sezon Erzincanspor'da ilk kez teknik direktörlüğe başlayan 38 yaşındaki Erman Kılıç'la resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Erzincan'da doğup kentte 1992 yılında yaşanan depremin ardından ailesiyle İzmir'e yerleşen Erman Kılıç, Bergama Belediyespor'da başladığı futbolculuk kariyerinde Göztepe , Elazığspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sivasspor , Galatasaray, Eskişehirspor ve Antalyaspor gibi takımlarda top koşturmuştu.