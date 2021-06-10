

KUŞADASI, (DHA)

KUŞADASI Belediye Başkanı Ömer Günel, Bölgesel Amatör Lig 2'nci Bölge 8'inci Grup'taki ilk maçında evinde Eşin Grup Sökespor'u 1-0 mağlup eden Kuşadasıspor'u yalnız bırakmadı. Protokol tribünündeki yerini alarak siyah-beyazlı ekibi destekleyen Başkan Ömer Günel, maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından önce sahaya sonra da soyunma odasına inerek futbolcu ve teknik ekibin galibiyet sevincine ortak oldu.

Belediye Başkanı Günel, "Öncelikle güzel bir futbolla maçı kazanan oyuncularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Kuşadası Belediyesi olarak yetki ve imkanlarımız dahilinde takımıza destek olmaya devam edeceğiz. Camia olarak kenetlenirsek bu sezon şampiyon olacağımızdan eminim. Sökespor'a da başarılar dilerim" diye konuştu. Kuşadasıspor Başkanı Yaser Doğan ise "Hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik" dedi.