Kuşadasıspor, Yomraspor maçı öncesi moral depoladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 haftada topladığı 4 puanla 2'nci sırada bulunan Kuşadasıspor'da yönetim ile futbolcular, pazar günü Özer Türk Stadı'nda oynanacak Yomraspor maçı öncesi öğle yemeğinde bir araya gelerek moral depoladı.

Yıllar sonra döndüğü profesyonel lige iyi başlamanın sevincini yaşayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, kendilerini yemekte ağırlayan Siyami Sertaç Sesli'ye teşekkür ederek, camiaya pazar günü de galibiyet hediye etmek istediklerini söyledi. (DHA)