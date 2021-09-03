Kuşadasıspor iyi başlamak istiyor



Bahattin ALBAYRAK / KUŞADASI, (DHA)

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Kuşadasıspor sezona 3 puan ile başlamak istiyor. 2'nci Grup'ta cumartesi günü ilk maçında 52 Orduspor FK'yı konuk edecek Kuşadasıspor'da 21 yıl aradan sonra profesyonel kategoride yeniden boy gösterecek olmanın heyecanı yaşanıyor.

Teknik Direktör Gürkan Ferhatoğlu, "Kuşadası halkımıza yıllardır beklediği heyecanı yaşatmanın mutluluğu içindeyiz. Sahamızın da bakımı tamamlandı. Tüm taraftarlarımızı 52 Orduspor maçına bekliyoruz. Pandemi şartlarında izin verildiği kadarıyla stadı dolduracağız. İyi hazırlandık ve inşallah ilk maçtan 3 puanla ayrılıp sezonu iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz" dedi.

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