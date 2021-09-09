Eşber OKAYER / KUŞADASI,(DHA)



Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda evinde Modafen'i 3-0 mağlup ederek tur atlayan Kuşadasıspor, gözünü 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü deplasmanda oynayacağı Altındağspor maçına çevirdi. Kupa mesaisinde İstanbul temsilcisi karşısında sahaya iyi bir oyun koyduklarını belirten Teknik Direktör Gürkan Ferhatoğlu, “İlk yarıda tutuk bir futbol oynadık. Buna rağmen iki topumuz direkten döndü. İkinci yarıda Modafen'in aksayan yönlerini çözdükten sonra sonuca gitmesini bildik. Lig bizim için daha önemli olduğundan bu maçı unutup, Altındağspor karşılaşmasına odaklandık. Pazar günü Ankara'dan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" diye konuştu.