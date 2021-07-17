Kuşadasıspor Ferhatoğlu’yla devam edecek

KUŞADASI, (DHA)

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off finalinde Aliağa Futbol'u saf dışı bırakıp 20 yıl aradan sonra 3'üncü Lig'e dönen Kuşadasıspor, teknik direktörü Gürkan Ferhatoğlu'nu bırakmayacak.

Siyah beyazlılar, 3'üncü Lig'de de deneyimli başarılı çalıştırıcıya emanet edecek. Yönetimle bir araya geldiğini belirten Gürkan Ferhatoğlu, herhangi bir sıkıntının olmadığını ve göreve devam edeceğini belirtti. Ligdeki grubu değerlendiren Ferhatoğlu, “Zor bir grup. Mesafe anlamında çok uzak takımlar var. Ancak Kuşadasıspor, bu zorluklara alışkın olacak. Kulübümüz yıllar sonra profesyonel lige çıktı ve birinci önceliği kalıcı olmak. Bir daha amatöre düşmemek için tüm Kuşadası halkının destekçi olması lazım" dedi.