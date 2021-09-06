Kuşadasıspor - 52 Orduspor FK: 1-1

KUŞADASI (Aydın), (DHA) - TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta ilk hafta mücadelesinde Kuşadasıspor, evinde 52 Orduspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Kuşadası Özer Türk Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakada konuk ekip 86’ncı dakikada Özgen’in golüyle öne geçerken, ev sahibi Kuşadasıspor bu gole 90+3’üncü dakikada Galip ile yanıt vererek eşitlik sağladı: 1-1.

Tam 21 yıl sonra profesyonel lige dönen Kuşadasıspor, bu sonuçla 2021-22 sezonuna 1 puanla başladı.​