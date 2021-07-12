Kuşadası’nda şampiyonluk coşkusu

Eşber OKAYER / (KUŞADASI),(Aydın),(DHA) -

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) Play-Off finalinde rakibi Aliağa Futbol Kulübü'nü seri penaltı vuruşlarıyla 4-2 mağlup ederek 20 yıl aradan sonra profesyonel lige dönen Kuşadasıspor'u taraftarlar coşkuyla karşıladı. Siyah-beyazlı ekibin uzun aradan sonra yeniden 3'üncü Lig'e yükselmesi Kuşadası'nda sevinçle karşılandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Denizli'de oynanan final maçını, Kemal Arıkan Caddesi'ne kurulan dev ekrandan taraftarlarla beraber izledi.

Siyah-beyazlı oyuncular ile teknik heyet üstü açık bir araçla konvoy eşliğinde şampiyonluk turu attı. Turun ardından, Atatürk Bulvarı üzerinde meşaleler yakılarak kutlama yapıldı. Kuşadasıspor'un elde ettiği başarıyı kutlayan Belediye Başkanı Günel, "Bu sezon yetki ve imkanlarımız dahilinde tüm gücümüzle takımımızın yanında olduk. Kentimiz takımına inandı ve güvendi. Futbolcularımız yüreklerini ortaya koydu. Takımımızın elde ettiği başarıyı kentimize hediye ediyoruz" diye konuştu.