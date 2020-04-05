PSG ile sezon sonu kontratı sona eren ve takımdan ayrılması beklenen sol bek Layvin Kurzawa'nın adı son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. Fakat bu transfer için Türk kulüplerine kötü haber geldi.

Sport.es'e göre Barcelona, Kurzawa için harekete geçti ve oyuncuyla da görüşmelere başladı. Katalan ekibinin, Kurzawa'ya olan ilgisinin çok daha öncelere dayandığı belirtilirken Digne transferi öncesi de Barcelona'nın oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Junior Firpo ile yollarını ayırıp Kurzawa'yı kadrosuna katmak isteyen Barcelona'da, Fransız oyuncunun da Jordi Alba'nın yedeği olmayı kabul edeceği belirtildi.

Kurzawa konusunda ekiplerimizi zorlayan tek takım ise Barcelona değil. Oyuncu için Juventus, Arsenal, Napoli ve Sevilla'nın da devrede olduğu belirtildi.