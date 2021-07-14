Fransız devi PSG, sol bek pozisyonuna bir takviye yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon Juan Bernat'ın sakat olduğu dönemde Bakker ve Kurzawa'nın performanslarından memnun olmayan Paris Saint-Germain, iki isimle yollarını ayırıp Milan'dan Theo Hernandez'i kadroya katmayı planlıyordu.

Galatasaray ile anlaşma tamam

Bu doğrultuda Mitchell Bakker'i Bayer Leverkusen'e satan PSG, Layvin Kurzawa için de Galatasaray ile anlaşma sağladı. Şimdi oyuncunun Galatasaray ile yapacağı görüşmeden çıkacak sonuç bekleniyor.

Tuttosport'un haberine göre PSG, sol bek pozisyonu için öncelikli hedefi Theo Hernandez için Milan'ın kapısını çaldı. Uzun süredir Hernandez ile ilgilenen PSG'nin yaklaşık 40 milyon Euro düzeyinde bir bonservis bedeli önerdiği belirtiliyor.

Milan'ın ise takımın en önemli isimlerinden Theo Hernandez'i kolay kolay bırakmak istemediği aktarılmakta. PSG'nin Milan ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Hernandez için yeni bir teklifte bulunması bekleniyor.