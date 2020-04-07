Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kurtlar Vadisi yeniden yayınlanacak mı? sorusu bir süredir gündemi meşgul ediyor. Coronavirüs salgını sonrasında televizyon kanalları eski dizilerini bir bir ekrana getirmeye başlıyor. Show TV, Yeni Gelin dizisini hafta içi sabah saatlerinde yayınlayarak 13 haftalık bir plan yaptı. Şevkat Yerimdar, Kardeş Payi, İşler Güçler gibi diziler de ekrana dönüş yaptı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Kurtlar Vadisi sevenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. #showtvilk97yiyayinla hashtagi trend topic listesinde kısa süre içerisinde üst sıralara tırmandı.

Kurtlar Vadisi yeniden ekranda yayınlanacak mı?

2003-2004 ve 2005 yıllarında toplam 4 sezon ve 97 bölüm olarak yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinin de ekrana dönmesi için Show TV’ye yönelik yoğun bir baskı yapılmaya başlandı.

Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun, Hande Kazanova, İpek Tenolcay, Emin Olcay, Osman Wöber, İstemi Betil, Atilla Olgaç, Serpil Tamur, Zafer Ergin, Kenan Çoban, Erhan Ufak, Tarık Ünlüoğlu, Selçuk Yöntem, Müge Ulusoy,Begüm Kütük, Oktay Kaynarca ve daha birçok ismin yer aldığı Kurtlar Vadisi’nin yeniden yayınlanması için sosyal medyada yoğun bir mesaj paylaşılmakta.

Kanal yönetiminden henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı?

Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi geri döneceği konuşuluyordu. Yayınlandığı dönemde reyting listelerinde zirveyi bırakmayan Kurtlar Vadisi'nin Kurtlar Vadisi Kaos olarak Netflix'ten yayınlanacağı gündeme gelmişti. Fakat Pana Film bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Kurtlar Vadisi konusu nedir?

Yurtdışında KGT adına birçok başarılı operasyonda bulunan Ali Candan; en son Kosova'da iken emrinde olduğu Aslan Akbey tarafından yurda çağrılmış ve kendisine en kritik görev olan Kurtlar Vadisi Operasyonu görevi verilmiştir. Bu görevdeki amaç; mafyanın en tepesindeki güç olan ve Mehmet Karahanlı'nın baron olduğu Kurtlar Konseyi'nin çökertilmesidir. Bu görev hiç kolay değildir ve Kurtlar Konseyi çok güçlüdür. Öyle ki konsey, Türkiye'nin yıllık milli gelirinin yarısı kadar bir paraya hükmetmektedir.

Ali Candan; kendisine verilen bu zor görev için tüm sevdikleriyle vedalaştıktan sonra bir trafik kazasında öldü olarak gösterildi ve ameliyatla yeni bir yüze kavuştu. Yeni kimlik olarak da kendisine Polat Alemdar kimliği verildi. Polat Alemdar, eski kabadayı Duran Emmi'nin yeğeni olarak gösterildi ve mafya alemine girdi.

Kurtlar Konseyi'nde Testere Necmi'nin hiyerarşisinde olan ve konsey adına çeşitli suikastlar gerçekleştiren Süleyman Çakır, bir gün Duran Emmi'yi ziyaret etmek için onun, Salacak'daki kahvesine gitti. Burada Polat'la da tanışan Çakır, Duran Emmi ile beraber kahveden çıkarken rakibi Şevko'nun saldırısına uğradı. Ama saldırıyı fark eden Polat, son anda hem Çakır'ı hem de Emmi'yi yere yatırarak hayatlarını kurtardı. Böylece Çakır ve Polat can dostu oldular ve birçok başarılı işe imza attılar.

Polat'ın bu başarıları Kurtlar Konseyi'nin dikkatini çekti ve başta Mehmet Karahanlı olmak üzere Laz Ziya, Kılıç, Testere Necmi gibi konseyin üyeleriyle tanışan Polat, zamanla Çakır gibi konseye hizmet eder oldu. Sonraları yükselerek konseyin baronu oldu. Tabi böyle yükselirken Pala ve ekibi, Kirve, Rus Konseyi ve birçok zararlı grubuda yok ettiği gibi Süleyman Çakır, Aslan Akbey, Duran Emmi, Seyfo Dayı, Elif Eylül ve birçok sevdiğinide kaybetti.

2005 yılında Kurtlar Konseyi, iç çekişmeler ve birçok nedenle çöktü ve son üyesi Laz Ziya'nın vefatıyla dağıldı. Böylece Kurtlar Vadisi Operasyonu başarıya ulaşmış oldu. Konseyin çöküşünden sonra Polat, konseyin bağlı olduğu Tapınakçılar'ın Dünya Baronu Amon ile görüşmek üzere Los Angeles şehrine gitti. Amon, kendisine birlik olmayı ve Mehmet Karahanlı'nın bizzat yazdığı, konseyin Türkiye aleyhine faaliyetlerinin ve konseyin bağlı olduğu yerlerin kayıtlı olduğu Kripteks adındaki şifreli kutudaki belgeleri istedi. Ama Polat, bunları kabul etmeyerek Amon'la bir anlaşma yaptı ve Türkiye'ye döndü.

Dizinin devamı olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun 9. sezonunda Tapınakçılar'ın devam eden zararlı faaliyetleri ve Abdülhey'in ölümü, anlaşmanın Amon tarafından bozulmasına ve Polat'ın 'Kripteks'deki belgeleri ifşa etmesine yol açacaktır. Polat Alemdar Piramit Operasyonuyla bu belgeleri kamuoyuna sunmuştur.



