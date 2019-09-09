Kurtlar vadisi Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir klasikti. Kurtlar Vadisi dizisindeki aksiyon, her sezon diziye giren farklı isimler ve dizi konuları, çok ciddi bir hayran kitlesinin oluşmasını sağladı. Son yıllarda ekranlardan uzak Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcıları, sinema filmlerine ağırlık vermeye başladı. Ancak son günlerde Kurtlar vadisi dizisinin tekrar ulusal kanallarda ya da çeşitli platformlarda yayınlanacağı iddiası, dizinin müdavimlerini harekete geçirdi. Dizinin sıkı takipçileri, "Kurtlar vadisi nasıl izlenir, Kurtlar vadisi yeni sezon, Kurtlar Vadisi Kaos" gibi aramalar yapmaya başladı. Peki son durum ne? Kurtlar vadisi dizisinin yapımcıları, iddialar sonrası bir açıklama yaptı.

Kurtlar vadisi hangi kanalda?

İddialara göre Türkiye'de her geçen gün ciddi bir izleyici kitlesine ulaşan Netflix, Kurtlar vadisi dizisinin yeni bölümlerini yayınlamak için dizinin yapımcısı Pana film ile anlaştı. Netflix'in yaklaşık 1.5 milyon abonesi olduğu biliniyor. Kesin anlaşma sağlandığı takdirde, Kurtlar Vadisi'nin herhangi bir kanalda yayınlanma ihtimalı ortadan kalkıyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosunun hazır olduğu ve çekimlere çok kısa bir süre içerisinde başlanacağı ileri sürülüyor. Dizinin yeni ismiyle 'Kurtlar Vadisi Kaos' olarak Netflix'te yer bulması bekleniyor. Başrolde her zamanki gibi Necati Şaşmaz (Polat Alemdar) olması kesin. Yan rollerde ise birçok ünlü ve yeni yüzün yer bulması kuvvetle muhtemel.







