Kürekte şampiyon Fenerbahçe!

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası, Sakarya’nın Sapanca Gölü’ndeki Kırkpınar parkurunda yapıldı. 2 bin metre mesafede gerçekleşen 2 günlük yarışların sonunda kupalar sahibini buldu. Türkiye Şampiyonası’nda Fenerbahçe hem erkekler hem de kadınlarda kupaya ulaşan kulüp oldu. Fenerbahçe ilk gün kadın ve erkeklerde yapılan 8 farklı kategoride yapılan yarışların 5’inde ilk sırada yer aldı. Erkeklerde 450 puan, kadınlarda da 180 puan toplamayı başardı.

8 tek yarışını da kazandı

Dün yapılan ikinci gün yarışlarında da erkeklerde 4 kategoride 1’lik elde eden Fenerbahçe hanesine 408 puan daha ekleyerek toplamda 858 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Özellikle de küreğin derbisi olarak gösterilen 8 tek yarışında zafer Sarı- Lacivertliler’in oldu. Hasan Selehattin Tayfun (dümenci), Besim Tolga Şahinoğlu, Eren Can Aslan, Gökhan Güven, Onat Kazaklı, Ömer Sefa Polat, Selahattin Gürsoy, Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal’dan oluşan Fenerbahçe takımı, 5.51.59’luk derecesiyle Galatasaray’ı geride bıraktı. Utku Kerem Kanıbelli, Barış Ertürk, Emre Kubilay Oğuz, Derviş Kemal Özdemir, Ulaş Kurt, Ömer Öztürk, Enes Gök, Enes Yenipazarlı ve Mehmet Karabaşoğlu’ndan (d) oluşan Galatasaray ekibi ise 5.56.15’lik derecesiyle 2. sırada yer aldı. Kadınlarda da büyük çekişme yaşandı. Şampiyonada 6 farklı kategoride yapılan kadınlar yarışlarından 3’ünü kazanan Fenerbahçe 480 puanla şampiyon olurken, 410 puanla Galatasaray 2. basamakta yer aldı.