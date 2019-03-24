Büyükler Türkiye Kupası Yarışları, Sapanca’da gerçekleştirildi. 3 gün süren organizasyona Sarı- Lacivertliler damga vurdu.

Fenerbahçe’nin kürekçileri, erkeklerde 798 puan toplayarak ezeli rakibi Galatasaray’ın 8 puan önünde kupaya uzanan taraf oldu.

Sarı-Lacivertliler, kadınların yarışlarında ise 490 puanla mutlu sona ulaştı. Galatasaray ise 440 puanla yarışları ikinci sırada bitirdi. Organizasyonun ardından düzenlenen törenle Fenerbahçe’nin şampiyon takımlarına madalyaları takdim edildi. Kupaları ise yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş ile Sevil Zeynep Becan aldı.