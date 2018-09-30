Kürekler olimpiyat madalyası için çekilecek

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 6-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları için Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kampta bulunan milli kürekçiler Emre Kubilay Oğuz ve Barış Ertürk, organizasyonda altın madalya alıp Türkiye’ye gurur yaşatmak istiyor.

Sapanca Gölü Sakarya Su Sporları Tesisi’nde antrenör Sonat Doğan yönetiminde çalışan Emre Kubilay Oğuz ve Barış Ertürk, olimpiyatlar öncesi yoğun kamp programından geçiyor.

Hem karada hem de su üzerinde antrenman yapan milli kürekçiler, 2014 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda alınan bronz madalyayı bu yıl altına dönüştürmeyi hedefliyor.

- Emre Kubilay Oğuz: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Milli sporcu Emre Kubilay Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,5 yıl önce başladığı kürekte önemli başarılara imza attığını söyledi.

Yıldız kategorisinde yarışırken milli takıma seçildiğini anlatan Emre Kubilay, şimdi de Gençlik Olimpiyatları’na hazırlandıklarını, Türkiye’yi başarıyla temsil etmek istediklerini belirtti.

Ağustosta Bulgaristan’da yapılan Balkan Şampiyonası’nda altın madalya kazandıklarını hatırlatan milli kürekçi, "Önümüzde Gençlik Olimpiyatları var, inşallah altın madalya hedefliyoruz. Allah’ın izniyle kazanmak istiyoruz. Ondan sonra sezonumuz bitiyor." diye konuştu.

Ay-yıldızlı sporcu Barış Ertürk de Türkiye’nin en iyi ekibi olmayı başardıklarını, Gençlik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edeceklerini belirterek, hazırlıkların çok iyi gittiğini söyledi.

Daha önce Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldıklarını, o nedenle yarışacakları rakipleri iyi tanıdıklarını anlatan Barış, "Allah’ın izniyle elimizden gelenin en iyisini yapacağız, madalya almaya çalışacağız. Dünya Şampiyonası’nda yaptığımız hatayı tekrar yapmamak için en iyi şekilde çalışıyoruz. İnşallah hatasız şekilde şampiyonayı atlatırız." ifadelerini kullandı.

- Sonat Doğan: "Arjantin’e madalya almaya gidiyoruz"

Kürek Milli Takımı Antrenörü Sonat Doğan, hazırlıkların güzel geçtiğini, 2 Ekim Salı günü Arjantin’e gideceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Gençlik Olimpiyatları’nın üçüncüsü olacak bu. İlki 2010, ikincisi 2014’te yapıldı. Biz kürek takımı olarak üçüne de kota almayı başardık. 2010’da sporcularımız final çekti, 2014’te bronz madalya kazandık, şimdi de Arjantin’e madalya almaya gidiyoruz. Hazırız. Bu sporcular, kalabalık bir grubun içinden seçildi, yıl boyunca seçmeler yapıldı, bu iki sporcumuz gitmeye hak kazandı. İyi durumdalar. Bundan önce Balkan Şampiyonası’nda da başarılı yarıştılar. Bu kategoride Türkiye’de gidebilecek en iyi sporcular. Umarım orada da başarılı olacaklar. Hedef, final çekip madalya almak. Zaten başarabilecek kapasitede gözüküyorlar."

AA